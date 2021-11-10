Маск потерял 50 миллиардов долларов за два дня

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Финансовое положение американского миллиардера Илона Маска за два дня понесло потери на 50 миллиардов долларов из-за падения котировок акций его компании Tesla.

Об этом сообщает Bloomberg.

Акции Tesla упали на 16% в начале недели после того, как в субботу Маск спросил у пользователей Twitter, нужно ли продать его долю в предприятии, которая равна 10%.

По данным Bloomberg Billionaires Index, на данный момент состояние Маска оценивается в 288 миллиардов долларов, после финансовых потерь. Однако он все еще остается самым богатым человеком в мире.

В рейтинге издания Forbes The World`s Real-Time Billionaires Илон Маск также занимает первое место с 271 миллиардами долларов.

Несколькими днями ранее Маск провел опрос среди своих подписчиков в Twitter относительно того, стоит ли ему продавать 10% своей доли в Tesla. Он заявил, что поступит именно так, как проголосуют его подписчики. В воскресенье в полдень он получил утвердительный ответ: 57,9% из более чем 3,5 миллиона проголосовали "за".

9 ноября ценные бумаги Tesla Inc. значительно упали из-за заявления Маска о готовности продать часть своих акций.