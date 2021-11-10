Аграрии получили под залог сельхозземель 60 миллионов кредитов

Около 60 миллионов гривень кредитов привлекли аграрии, предложив банкам в качестве залога 584 га земель сельхозназначения.

Об этом во время представления "Обзора состояния земельных отношений в Украине" сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Дзёба, передает "Укринформ".

По словам чиновника, важно, что речь идет преимущественно о долгосрочных займах. К примеру, как отмечается в ежемесячном информационно-аналитическом бюллетене, более 40% кредитных соглашений, заключенных под залог земли в сентябре, рассчитаны на 5 и более лет.

"Очевидно, что при отсутствии базового "твердого" актива, который мог бы стать банковским залогом, сельхозпроизводители испытывали трудности с привлечением долгосрочного финансирования. Теперь же мы слышим от крестьян, что реформа способствует повышению производительности аграрного сектора, предоставляет новые возможности для инвестирования. Именно досрочное финансирование открывает двери для перехода от сырьевой экономики к производству и продаже товаров с высокой добавленной стоимостью", - подчеркнул Дзёба.

Он также отметил, что в Минагрополитики ожидают еще большее оживление этого сегмента кредитования после допуска к земельному рынку юридических лиц. А еще есть время, чтобы усовершенствовать соответствующие механизмы, сделав их максимально прозрачными и понятными.

Дзёба также заверил, что до конца года вся информация о стоимости соглашений по продаже земельных участков в Украине будет отображаться в электронных реестрах. Ведь одной из проблем первых месяцев работы рынка земли стало то, что в реестрах содержались сведения о ценовых показателях только 55% заключенных соглашений. Лучше всего ситуация – в Хмельницкой области, где зарегистрированы данные о стоимости 76% сделок, хуже всего – на Закарпатье, где известно о ценовых параметрах только 21% транзакций.

"Сейчас мы решаем эту проблему. Минюст подготовил проект постановления Кабинета Министров, который необходим для нормативно-правового урегулирования ситуации, а также вариант технических изменений в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, что позволит отражать цену по каждому кадастру", - рассказал Дзёба.