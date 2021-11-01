Apple планирует добавить в iPhone функцию вызова экстренной помощи при аварии – СМИ

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Компания Apple Inc. планирует добавить в iPhone и Apple Watch функцию автоматического вызова экстренной помощи при аварии - гаджеты будут определять, что пользователь попал в ДТП с помощью встроенных датчиков движения.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании и источники.

По данным издания, новую функцию могут добавить в iPhone и смарт-часы Apple Watch уже в 2022 году.

Устройства будут определять, что пользователь попал в ДТП с помощью установленных датчиков движения, добавляет газета.

Согласно внутренним документам. Apple тестирует функцию в течение последнего года, собирая данные, которые анонимно предоставляют пользователи.

"За это время алгоритмы компании обнаружили более 10 млн возможных ДТП, о 50 тыс из них пользователи звонили в экстренные службы.

Apple не впервые использует датчики в устройствах для обеспечения безопасности пользователей. В Apple Watch уже несколько лет действует функция автоматического вызова помощи при падении: гаджет сам набирает номер экстренной службы, если пользователь не реагирует на сообщения с вопросом, все ли в порядке", - говорится в сообщении.

Экономическая правда