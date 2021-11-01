Плату за аэронавигационные услуги "Украэроруха" теперь будут собирать через Евроконтроль

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Украина с 1 ноября присоединилась к Совместной системе маршрутных сборов Евроконтроля, что позволило внедрить в Украине европейскую систему взаимодействия в аэронавигационной сфере.

Об этом сообщает пресс-служба "Украэроруха".

"Украинская аэронавигация теперь полностью интегрирована в общеевропейскую систему. Наконец завершился процесс, который длился 17 лет. Он охватывал масштабную адаптацию украинской аэронавигации к современным мировым стандартам и техническим процедурам. Это шаг вперед по улучшению взаимодействия государства и бизнеса.

Новая система формирования ставок и оплаты за авианавигационное обслуживание прозрачна, понятна и удобна для пользования авиакомпаниями. В то же время делается невозможным накопление долгов авиаперевозчиков за пользование услугами Украэроруха", - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Отмечается, что с 1 ноября взимание платы за аэронавигационные услуги на маршруте в воздушном пространстве Украины от украинских и зарубежных авиакомпаний будет осуществляться через Центральное бюро маршрутных сборов Евроконтроля (Central Route Charges Office – CRCO).

"Шаг за шагом Украина имплементирует в авиационной отрасли основополагающие европейские принципы, позволяющие нам быть равноправным, транспарентным и эффективным партнером и участником европейского авиационного рынка".

Техинтеграция дает конкретные достоинства каждому участнику авиационного рынка. Для авиакомпаний открытый и стандартизированный процесс формирования ставок, их ежегодная актуализация и удобная оплата счетов.

Украэроруху - полное покрытие собственных расходов за счет ставок и гарантия их полной оплаты авиакомпаниями. Для Украины - свидетельство непреклонности евроинтеграционного курса во внешней политике", - сказал руководитель Украэроруха Андрей Ярмак.

Экономическая правда