Ryanair возобновляет рейсы из Харькова

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Авиакомпания Ryanair возобновляет рейсы из аэропорта Харькова в ряд европейских городов.

Об этом говорится в заявлении на Facebook-странице аэропорта, сообщает "Европейская правда".

Рейсы возобновляются на этой неделе в три польских города – Варшаву, Познань и Краков. Они будут выполняться дважды в неделю.

Также из Харькова предлагаются рейсы в Будапешт, Вильнюс и Милан, тоже с частотой дважды в неделю.

Ранее в Ryanair заявляли, что планируют "агрессивное расширение" в Украине после ее присоединения к соглашению об "открытом небе" с ЕС.

12 октября Украина и Европейский Союз подписали долгожданное соглашение об Общем авиационном пространстве, известном как соглашение об "открытом небе".

Больше о деталях внедрения "открытого неба" читайте в материале Секреты "открытого неба": что изменит и чем грозит авиационное соглашение с ЕС

Также смотрите объяснения в видеоблоге ЕвроПравды Лоукосты и "открытое небо": все о будущих изменениях в авиасообщении с ЕС

Европейская правда