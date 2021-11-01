Зеленский обсудил с эмиром Катара условия поставки сжиженного газа в Украину
Президент Владимир Зеленский обсудил с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани возможность активизации двусторонней торговли, а также возможность и условия поставки в Украину катарского сжиженного газа.
Встреча прошла на полях Конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго (Великобритания), сообщает Офис президента.
"Собеседники обсудили возможность активизации двусторонней торговли, а также механизмы реализации договоренностей, достигнутых во время визита Главы Украинского государства в Катар в апреле 2021 года, в частности, в продовольственной и инвестиционной сферах", - говорится в сообщении.
"Одна из главных наших общих задач - активизация торгово-экономического сотрудничества", - сказал Зеленский.
Также обсудили вопросы развития военно-технического сотрудничества между странами.
"Также собеседники обсудили возможность и условия поставки в Украину катарского сжиженного газа.
Кроме того, Владимир Зеленский поблагодарил катарскую сторону за помощь в эвакуации граждан Украины с территории Афганистана и отметил важность дальнейшего сотрудничества в этом направлении", - добавили в ОП.
Зеленский возобновил приглашение эмира Катара посетить Украину с визитом.
Экономическая правда
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