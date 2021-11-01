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Реестр крупных налогоплательщиков сократился на 32 компании

Понедельник, 1 ноября 2021, 15:50
 
unsplash

Из реестра крупных плательщиков на 2022 год выбыло 290 компаний, при этом добавилось 258 новых – реестр сократился на 32 компании.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

При этом больше всего выбыло компаний, занимающихся оптовой торговлей (-10). Добавилось больше всего компаний, ведущих энергетический (+18) и сельскохозяйственный бизнес (+7).

Согласно Налоговому кодексу, крупный налогоплательщик - это компания с годовым доходом более 50 млн евро или общей суммой годовых отчислений в госбюджет свыше 1,5 млн евро.

Отмечается, что реестр КПН включает преимущественно предприятия газодобывающей и металлургической отрасли, энергетики и агросектора.

"При этом у топ-100 есть торговые сети - например, ООО "АТБ-МАРКЕТ" второй год занимает в реестре первое место по выручке. Также в сотне лидеров - ООО "СИЛЬПО-ФУД", ООО "АШАН УКРАИНА ГИПЕРМАРКЕТ", ГП" КК "РОШЕН", ООО "ФОРА", - добавляет Опендатабот.

По данным Налоговой, на крупных налогоплательщиков приходится 60% всех поступлений в госбюджет.

Экономическая правда

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налоги компании

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