Производитель боевых ракет "Луч" заработал 70 миллионов за полгода

кб луч

По результатам первого полугодия 2021 года государственное конструкторское бюро "Луч", которое входит в состав концерна "Укроборонпром", отчиталось о 72,5 миллиона гривень чистой прибыли.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана предприятия за 6 месяцев 2021 года, сообщает Марлин.

Для сравнения, в первом полугодии прошлого года "Луч" получил доход на сумму 174,2 млн грн.

В этом году госпредприятие отчиталось о совокупных доходах на сумму 2,2 млрд грн и расходах в размере 2,1 млрд грн.

На предприятии работает 1143 работника. В 2021 году среднемесячная заработная плата руководителя госпредприятия составила 883,3 тыс. грн, административного персонала – 129,6 тыс. грн, а работника – 59 тыс. грн.

Общие затраты на оплату труда за второй квартал этого года достигли 218 млн грн, что вдвое больше планового показателя. Согласно пояснительной записке, такие расходы связаны с увеличением объемов и интенсивности труда для обеспечения своевременного выполнения контрактов в 3 и 4 кварталах 2021 года и выполнения опытно-конструкторских работ.

Вместе с тем негативно на размер полученной прибыли повлияла ситуация с COVID-19 в мире.

Государственное конструкторское бюро "Луч" занимается разработкой и продажей противотанковых управляемых ракет; ракетных комплексов наземного, воздушного и морского базирования; авиационных управляемых ракет; зенитных управляемых ракет и прочего. Всемирно известно такими ракетными комплексами как Корсар, Ольха, Нептун и другими.

С 2003 года предприятием руководит Олег Коростелев.

По данным аналитической платформы YouControl, в прошлом году конструкторское бюро "Луч" с выручкой в 3,8 млрд грн заняло третью позицию в рейтинге ТОП-10 компаний отечественного ОПК.

Ранее Марлин сообщил, что "Укроборонпром" за полугодие 2021 года получил 517,6 млн грн доходов.

Экономическая правда