Tesla переносит штаб-квартиру из Калифорнии в Техас
Суббота, 9 октября 2021, 18:00
Американский производитель электромобилей Tesla Inc переносит штаб-квартиру из Калифорнии в Остин (штат Техас).
Об этом сообщает cnbc.
Гендиректор компании Илон Маск объявил об этом в ходе ежегодного собрания акционеров Tesla, которое также прошло в Остине.
Он заявил, что Tesla планирует расширять операции в Калифорнии, однако ее возможности в этом плане там ограничены. "Посмотрите на наш завод во Фримонте, он переполнен", - сказал Маск.
Напоминаем:
В декабре прошлого года Маск сообщил, что перебрался в Техас, где находятся основные операции другой его компании SpaceX.
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