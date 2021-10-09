Tesla переносит штаб-квартиру из Калифорнии в Техас

TESLA

Американский производитель электромобилей Tesla Inc переносит штаб-квартиру из Калифорнии в Остин (штат Техас).

Об этом сообщает cnbc.

Гендиректор компании Илон Маск объявил об этом в ходе ежегодного собрания акционеров Tesla, которое также прошло в Остине.

Он заявил, что Tesla планирует расширять операции в Калифорнии, однако ее возможности в этом плане там ограничены. "Посмотрите на наш завод во Фримонте, он переполнен", - сказал Маск.

Напоминаем:

В декабре прошлого года Маск сообщил, что перебрался в Техас, где находятся основные операции другой его компании SpaceX.