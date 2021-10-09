Все разделы
Укр / Рус

Tesla переносит штаб-квартиру из Калифорнии в Техас

Суббота, 9 октября 2021, 18:00
 
TESLA

Американский производитель электромобилей Tesla Inc переносит штаб-квартиру из Калифорнии в Остин (штат Техас).

Об этом сообщает cnbc.

Гендиректор компании Илон Маск объявил об этом в ходе ежегодного собрания акционеров Tesla, которое также прошло в Остине.

Он заявил, что Tesla планирует расширять операции в Калифорнии, однако ее возможности в этом плане там ограничены. "Посмотрите на наш завод во Фримонте, он переполнен", - сказал Маск.

Напоминаем:

В декабре прошлого года Маск сообщил, что перебрался в Техас, где находятся основные операции другой его компании SpaceX. 

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Tesla

powered by lun.ua
Материалы по теме
Маск снова стал самым богатым человеком мира – его состояние впервые превысило 200 миллиардов долларов 28 сентября 2021, 15:10
Маск заявил, что Tesla будет расширять инвестиции в разработки в Китае 27 сентября 2021, 09:25
Выпуск нового спортивного электромобиля Tesla Roadster перенесли на 2023 год 2 сентября 2021, 13:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!