За неделю топливо подорожало на 15-30 коп/л

За неделю (1-8 октября) средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 20 коп./л и составила 29,27 грн/л, бензин А-95 подорожал на 15 коп./л — до 30,10 грн/л, а дизельное топливо — на 31 коп./л, до 28,86 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.

В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подорожали на 33 коп./л и 50 коп./л, до 31,50 грн/л и 30,99 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях подорожало на 64 коп./л, до 30,23 грн/л.

Shell подняла цену на все виды топлива на 33-64 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 30,89 грн/л, А-95 — до 31,50 грн/л, ДТ — до 30,23 грн/л. В сети UPG бензин А-92 подорожал до 29,90 грн/л (+30 коп./л), А-95 — до 30,60 грн/л (+30 коп./л) и ДТ — до 27,70 грн/л (+40 коп./л).

Такие сети как AMIC, SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Укр-Петроль", "Катрал", Mango, Motto и др. подняли цены на топливо в пределах 0,1-1 коп./л

Напоминаем:

4 октября Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетная цена для бензина выросла до 26,50 грн/л, для дизтоплива повышена до 23,23 грн/л.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на АЗС не должна превышать 31,50 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 30,23 грн/л.