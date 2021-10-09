Количество авиаполетов над Украиной достигла 76% от допандемического уровня
В сентябре Украэрорух обеспечил аэронавигационным обслуживанием 26241 рейс, что составляет 76% от сентябрьского объема полетов 2019 года.
Об этом сообщает Мининфраструктуры.
В сообщении говорится, что на таком уровне показатель авиатрафика держится в течение двух последних месяцев.
Внутренние полеты составляли в сентябре 3112 рейсов, что на 14,5 % больше по сравнению с соответствующим периодом допандемического 2019 года. "Этот показатель является в том числе результатом государственной политики по развитию региональных аэропортов и поощрения туризма", - сообщает Мининфраструктуры.
В ведомстве считают, что факторы увеличения количества полетов это сезонность спроса, ослабление карантина во многих странах мира, выход на рынок Украины новых авиаперевозчиков и уменьшение ставок за аэронавигационное обслуживание на маршруте для полетов в отдельной части воздушного пространства Украины над акваторией Черного моря.
Напомним:
В октябре Украина и ЕС планируют подписать Соглашение об общем авиационном пространстве.
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