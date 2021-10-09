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Количество авиаполетов над Украиной достигла 76% от допандемического уровня

Суббота, 9 октября 2021, 10:58
 

В сентябре Украэрорух обеспечил аэронавигационным обслуживанием 26241 рейс, что составляет 76% от сентябрьского объема полетов 2019 года. 

Об этом сообщает Мининфраструктуры. 

В сообщении говорится, что на таком уровне показатель авиатрафика держится в течение двух последних месяцев. 

Внутренние полеты составляли в сентябре 3112 рейсов, что на 14,5 % больше по сравнению с соответствующим периодом допандемического 2019 года. "Этот показатель является в том числе результатом государственной политики по развитию региональных аэропортов и поощрения туризма", - сообщает Мининфраструктуры. 

В ведомстве считают, что факторы увеличения количества полетов это сезонность спроса, ослабление карантина во многих странах мира, выход на рынок Украины новых авиаперевозчиков и уменьшение ставок за аэронавигационное обслуживание на маршруте для полетов в отдельной части воздушного пространства Украины над акваторией Черного моря. 

Напомним:

В октябре Украина и ЕС планируют подписать Соглашение об общем авиационном пространстве.

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