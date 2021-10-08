Доходы местных бюджетов выросли на 20% – Минфин

В общий фонд местных бюджетов за январь-сентябрь 2021 года поступило 247,9 миллиарда гривень, что на 20,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Прирост поступлений в общий фонд по сравнению с соответствующим периодом 2020 года составил 20,1% или + 41,442 млрд гривень", – говорится в сообщении.

Объем поступлений налога на доходы физических лиц за январь-сентябрь 2021 года составил 150,489 млрд гривень. Прирост поступлений НДФЛ к соответствующему периоду 2020 года составляет 19,5% или + 24,55 млрд гривень.

16 регионов имеют темпы прироста НДФЛ выше среднего показателя по Украине. Так, Тернопольская область обеспечила прирост более 25%. Самый низкий прирост имеют Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская и Винницкая области.

Напоминаем:

По итогам 2020 года поступления в общий фонд местных бюджетов Украины (без учета межбюджетных трансфертов) составили 290,1 млрд грн, что составляет 99% от утвержденного годового плана с учетом изменений (293,2 млрд грн).

Экономическая правда