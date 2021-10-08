"Антонов" отвергает обвинения в переплате при заправке самолетов

снимок экрана с видео

Информация о том, что ГП "Антонов" систематически переплачивает за заправку своих самолетов, осуществляющих грузовые перевозки на заказ по всему миру, не соответствует действительности.

Об этом заявили представители госпредприятия, передает Укринформ.

Ранее издание "Схемы" обнародовало информацию о том, что "Антонов" систематически переплачивает за заправку своих самолетов и намеренно игнорирует имеющиеся дешевые предложения покупки горючего, в том числе напрямую от аэропортов.

По словам представителей предприятия, покупка авиационного горючего происходит в рамках действующего законодательства и обусловлена спецификой, на которую не обратили внимание представители медиа.

Например, все горючее, которое продают хендлинг компании, является одинаковым для всех, а его цена зависит в большей степени от того, как оно попадает в аэропорты; к стоимости горючего могут добавлять местные налоги, услуги по заправке и тому подобное.

Кроме того, по словам ведущего специалиста коммерческого отдела АТП ГП "Антонов" Сергея Галки, предприятие при заправке самолетов руководствуется не только ценой на топливо, но и теми возможностями, которые предоставляют хендлинг компании. В частности, речь идет о предоставлении кредитной линии, ведь "Антонов" пока не имеет свободных средств для предоплаты больших объемов топлива.

Еще одна причина, почему украинское предприятие сотрудничает с такими компаниями, касается одного из обязательств, прописываемых в договорах. Оно предусматривает, что в течение 30 минут компании могут согласовать предложение на заправку самолета, а уже через 12 часов осуществить его обслуживания.

Отмечается, что при правильном подходе такая экономия времени позволяет заработать дополнительные средства на неплановых рейсах, ведь реагирования на такие предложения осуществляется круглосуточно и без выходных.