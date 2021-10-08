Сенат США одобрил временные изменения, чтобы избежать дефолта

В Сенате США поддержали временное повышение долгового потолка до декабря, чтобы избежать невозможности выплат по долгам.

Об этом сообщает Reuters.

В Штатах 18 октября закончатся средства для социальных выплат, зарплат военным и обслуживание госдолга, как ранее объясняла Министерка финансов Джанет Йеллен.

Две предыдущие попытки снять долговой потолок, чтобы страна могла привлечь необходимые средства, останавливались Республиканцами. Они таким образом "протестовали" против принятия Демократами инфраструктурного плана в 3,5 трлн долларов самостоятельно.

Однако на этот раз ситуация изменилась и Республиканцы согласились на временное повышение долгового потолка до декабря.

Долговой потолок - общая сумма средств, которую США может "одолжить" на выполнение действующих государственных обязательств, например социальных выплат, зарплат военным, обслуживание госдолга и тому подобное.

Такие средства не предусматривают новых статей расходов. Они лишь позволяют правительству выполнить обязательства, которые уже существуют.

Так 7 сентября Сенат одобрил временное повышение потолка на 480 млрд долларов: с 28,4 трлн долларов до 28,9 трлн долларов. Этого хватит на необходимые выплаты до декабря.

Теперь билль должен вернуться на окончательное согласование в Палате Представителей 12 октября, после чего президент Джо Байден его подпишет.

Лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл ранее заявил, что они готовы поддержать временную меру. В то же время в декабре США снова должны будут искать пути решения долгового кризиса.

Вероятно, что с отсутствия поддержки оппонентов, Демократы будут вынуждены идти другим путем, кроме как поднимать долговой потолок. А именно - путем изменений в бюджет.

Он требует простого большинства в Сенате вместо 60 голосов, что позволяет Демократам проголосовать изменения без помощи республиканцев. Однако такой способ требует гораздо больше времени, чем прохождения билля касательно долгового потолка.

Напоминаем:

Соединенные Штаты 18 октября могут пересечь "долговой потолок", в результате чего страна не сможет осуществлять социальные выплаты и платить по долгам.

Ранее агентство Moody's Analytic оценило влияние дефолта на экономику Штатов. Неспособность финансировать соцрасходы и долги будут стоить стране 6 млн рабочих мест и 15 трлн долларов доходов домохозяйств.

Экономическая правда