Первый в Украине автобан начнут строить в 2022 году – Шмыгаль
Инвесторы заинтересованы в пяти проектах строительства автобанов в Украине путем государственно-частного партнерства.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе выступления на Киевском международном экономическом форуме, передает Укринформ.
Он добавил, что в следующем году в Украине планируют строить первый автобан от Краковца до Бродов и Ривне, и для этого уже проведены исследования, изучен трафик и есть потенциальные проектанты.
Также Шмыгаль подчеркнул, что Украина активно ищет пути эффективного сотрудничества бизнеса и государства, и государственно-частное партнерство сегодня является самым эффективным инструментом.
Напоминаем:
Ранее глава Мининфраструктуры Александр Кубраков заявил, что сейчас разрабатываются два потенциальных концессионных проекта: строительство дороги Стрый - Мукачево и строительство дороги Краковец - Броды - Ривне.
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