Сеть магазинов "Коло" хочет приобрести владелец автозаправок ОККО – Forbes

фото с официального сайта сети

Сеть Коло, в которую входит более 250 магазинов формата "у дома", планируют продать. Переговоры ведутся с сетью автозаправок "ОККО".

Об этом Forbes Украина сообщили трое источников.

Издание оценивает стоимость сделки в 15-20 млн долларов.

Сооснователь "Коло" Сергей Войцеховский не подтвердил и не опроверг переговоры.

"ОККО" принадлежит бизнесмену Виталию Антонову, состояние которого Forbes Украина оценило в 385 млн долларов.

Основанную в 2017 году сеть "Коло" развивает компания "Аритейл", 90% которой принадлежат акционерному обществу "Магнитар", 10% – кипрской B. V. Eternity Holdings Limited. Источники на рынке связывают ритейлера с одним из совладельцев крупнейшей сети "АТБ-Маркет" Геннадием Буткевичем, состояние которого в 2021 году Forbes оценил в 530 млн долларов.

В системе YouControl Буткевич значится конечным бенефициарным владельцем "Аритейл".