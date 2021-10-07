В этом году украинцы приобрели в ПриватБанке ОВГЗ на 2 миллиарда

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С начала 2021 года украинцы приобрели через Приватбанк облигаций внутреннего госзайма на сумму более 2 млрд грн, из них 65% (почти 1,3 млрд грн) - онлайн черз Приват24.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

При этом, количество клиентов, которые инвестировали свои деньги в гособлигации, составляла более 2500 человек.

В 2021 году наибольшим спросом у физлиц пользуются годовые и полуторагодичные гривневые ОВГЗ, а также двух летние облигации в долларах США, добавляют в банке.

В то же время наименьшим спросом пользуются долгосрочные ценные бумаги со сроками погашения через 5-6 лет.

"Средняя сумма операций по покупке ОВГЗ через Приват24 в 2021 году составляет 435 тыс грн. При этом, 80% клиентов при погашении ОВГЗ реинвестирует денежные средства в ценные бумаги Министерства финансов", - говорится в сообщении.

В ПриватБанке напомнили, что в марте 2020 года расширили перечень услуг с ценными бумагами, предоставив возможность физлицам покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа в режиме online в интернет версии Приват24.

Экономическая правда