"Укрзализныця" ввела в график на 2022 год 19 новых поездов

уз

"Укрзализныця" ввела в график пассажирских поездов на 2022 год 19 новых поездов и ускорила 49 пар поездов суммарно на 58 часов в сутки в обоих направлениях.

Об этом заявили в УЗ во время пресс-конференции.

Отмечается, что в основе назначения новых рейсов - пожелания пассажиров, аналитика и туристические тренды.

Так, в графике на 2022 год появился новый поезд №5/6 сообщением Мариуполь - Ворохта, он будет самым длинным по протяженности среди других имеющихся - 1756 км в пути следования поезда.

В то же время маршрут не будет самым длинным по времени в пути - из Мариуполя в Ворохты можно будет добраться за 25 ч 56 мин, обратно - за 27 ч 24 мин. Время следования во Львов - 21 ч вместо 28 часов альтернативным рейсом.

Также вводятся следующие новые поезда: №39/40 Киев - Рахов; №55/56 Киев - Яремче; №57/58 Киев - Ясиня; №59/60 Киев - Чоп; №149/150 Полтава - Черновцы; №52/51 Киев - Херсон; №751/752 Киев - Херсон; №76/75 Одесса - Рахов; №134/133 Николаев - Черновцы; №67 / 68 Мариуполь - Львов; №104 / 103 Киев - Мариуполь №112 / 111 Киев - Авдеевка; №113 / 114 Львов - Бахмут; №793 / 794 Харьков - Днепр, Кривой Рог №795 / 796 Днепр - Харьков, Бахмут и др.

Также, с 2022 года ускорятся следующие поезда: №13/14 Киев - Солотвино (поезд будет следовать из Киева на 3 часа 16 мин меньше, назад - на 2 ч 40 мин меньше); №77/78 Харьков - Мариуполь (из Харькова на 2 часа 5 минут быстрее, обратно - на 3 часа 29 мин); №84/83 Киев - Мариуполь (во время следования из Киева он проведет в пути на 2 часа 13 мин меньше, из Мариуполя - на 1 ч 24 мин меньше).

Экономическая правда