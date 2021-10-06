Штрафы за незаконный лов рыбы увеличили в десятки раз

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Кабмин принял постановление об увеличении размеров такс за незаконный вылов рыбы.

Такое решение было принято на заседании 6 октября сообщает пресс-служба Госрыбагентства.

"Необходимость разработки этого акта правительства была обусловлена ​​низким уровнем существующих такс, которые последний раз были установлены почти 10 лет назад и не соответствовали экономической ситуации в стране и не побудили нарушителей к прекращению незаконной деятельности.

Так, в 2020 году органами рыбоохраны выявлено свыше 46 тыс правонарушений, из которых более 13 тыс являются грубыми нарушениями правил рыболовства.

Общее количество изъятых незаконно добытых водных биоресурсов составляет более 142 тонн. Общая сумма ущерба, нанесенного в 2020 году рыбному хозяйству в результате нарушений правил рыболовства и охраны водных биоресурсов составляет 101,9 млн грн", - добавили в ведомстве.

Постановвою увеличили размер такс за незаконный вылов одного экземпляра:

карася серебристого в 93 раза (с 17 до 1581 грн);

окуня в 186 раз (с 17 до 3162 грн);

красноперки в 23 раза (с 68 до 1564 грн);

линя в 13,4 раза (с 119 до 1598 грн);

леща в 9,7 раз (с 170 до 1649 грн);

плоскирки в 46 раз (с 34 до 1564 грн);

щуки в 10,2 раза (с 340 до 3468 грн);

судака в 7 раз (с 510 до 3587 грн);

сома в 12 раз (с 425 до 5117 грн);

раков в 130 раз (с 25,5 до 3332 грн) и другие.

"Реализация постановления увеличит поступления средств в местные бюджеты в виде возмещения причиненных убытков рыбному хозяйству Украины в результате нарушения правил рыболовства", - резюмировали в Госрыбагентстве.

Экономическая правда