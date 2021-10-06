Комитет Рады рекомендовал отложить раскрытие конечных бенефициаров для компаний и ОО

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Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал отложить на 9 месяцев срок представления информации о конечных бенефициарах для украинских компаний и общественных организаций (законопроект №5807).

Об этом сообщил в Facebook глава комитета Дмитрий Наталуха.

"Это позволит компаниям и общественным организациям избежать штрафов от 17 000 до 51 000 грн., которые они могли бы получить из-за нехватки времени на сбор необходимой информации.

Теперь будем убеждать коллег в зале, чтобы принять его за основу и в целом уже завтра (четверг), чтобы оставили хотя бы один день на подпись этого закона президентои Украины, и таким образом уложиться в сроки", - написал он.

"Надеемся проголосовать завтра за основу и в целом", - написала также заместитель главы комитета Роксолана Пидласа.

10 октября истекает срок раскрытия данных о бенефициарах для юридических лиц, в том числе ОО и неприбыльных организаций.

Напомним:

В 2019 году Верховная Рада приняла закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", который требует от компаний обнародования бенефициаров.

Согласно закону, украинские компании до 10 октября должны представить отчет о своих конечных бенефициарных владельцах.

За невыполнение этого требования компаниям грозит штраф от 17 до 51 000 гривен.

Читайте подробнее об этом в статье ЭП: Менеджерам миллиона компаний грозят штрафы. Если не покажут схемы с владельцами

Экономическая правда