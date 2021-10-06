В НБУ отреагировали на скандал с главой "Укрэксимбанка"

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Нацбанк "внимательно отслеживает" развитие событий вокруг "Укрэксимбанка" и будет действовать в соответствии со своим мандатом.

Об этом сообщили в НБУ в ответ на запрос ЭП.

"Национальный банк Украины уже отреагировал на ситуацию в "Укрэксимбанке". Мы направили запрос на наблюдательный совет банка о получении информации о случае со съемочной группой программы "Схемы" и внимательно отслеживаем развитие событий вокруг Укрэксимбанка.

Мы убеждены, что топ-менеджмент банков должен сохранять профессионализм и уважение к правам и свободам каждого человека в любой проблемной ситуации. Подобный подход в коммуникациях с журналистами недопустим", - заявили в регуляторе.

В НБУ добавляют, что будут действовать в соответствии со своим мандатом.

"По результатам анализа всей имеющейся информации и объяснений Укрэксимбанка, а также ориентируясь на результаты расследований правоохранительных органов, регулятор готов принимать дальнейшие решения по сложившейся ситуации", - резюмировали в Нацбанке.

Там также добавили, что НБУ может рассматривать вопрос о соответствии руководителя банка определенным законодательством требованиям после получения информации, которая может свидетельствовать об отсутствии у лица безупречной деловой репутации.

Напомним:

4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.

Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.

5 октября журналисты "Схем" восстановили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".

После обнародования видео с доказательствами нападения на журналистов председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил, что сложил полномочия на время расследования.

Полицейские Голосеевского отдела и столичные прокуроры прибыли в отделение банка для вручения подозрения двум лицам, которые являются фигурантами уголовного производства, которое расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 171 УК Украины.

У здания "Укрэксимбанка" собрались десятки неравнодушных граждан, которые требуют отставки руководства банка из-за препятствования журналистской деятельности.

Экономическая правда