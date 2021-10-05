Посольство США прокомментировало нападение на журналистов в "Укрэксимбанке"

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Посольство Соединенных Штатов в Украине обеспокоено ситуацией с нападением на журналистов "Радио Свобода" во время интервью с главой "Укрэксимбанка".

Об этом говорится в заявлении посольства, переданном "Европейской правде".

"Мы обеспокоены сообщениями о ненадлежащем поведении в отношении журналистов "Радио Свобода" в "Укрэксимбанке". Свободные СМИ играют жизненно важную роль в демократии, и репортеры должны иметь возможность вести свою работу без преследований или запугивания. Мы надеемся на тщательное и прозрачное расследование событий", - говорится в заявлении.

Напомним, 4 октября журналисты программы "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанка" во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Сообщалось, что Мецгеру не понравился один из вопросов журналистов-расследователей Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "забрать камеры" и "достать из них кассеты".

Журналист смог записать происходящее на аудио. Представители редакции, прибывшие на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

По факту препятствования профессиональной деятельности журналистам "Схем" полиция открыла уголовное производство.

"Укрэксимбанк" в свою очередь обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.

Европейская правда