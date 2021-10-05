Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО против 4 компаний

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Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 5 октября о применении санкций против 3 российских компаний и компании из Сингапура.

Об этом говорится в указе президента №497/2021.

Контроль за выполнением решения СНБО, которое вводится в действие этим указом, Зеленский возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно приложениям к решению СНБО, санкции накладываются на российские ООО "Завод судовой светотехники "Маяк", ПАО "Амурский судостроительный завод", Федеральное казенное предприятие РФ "Казанский государственный казенный пороховой завод", а также - на сингапурскую Zasshid PTE. LTD.

Против российский компаний ввели санкции на 3 года, против сингапурской - на 10.

Против российских компаний применяется полный пакет санкций, который предусматривает блокирование активов, прекращение торговых операций, прекращение или ограничение транзита через территории Украины, запрет на вывод капитала за пределы Украины, аннулирование всех разрешительных лицензий и т.д.

Против сингапурской компании не применяется запрет на вход невоенных и военных судов в территориальные воды Украины.

Также СНБО вносит изменения в свои предыдущие решения: от 14 мая (введено в действие указом президента 21 мая 2021 года) и от 18 июня (введено в действие указом президента 24 июня 2021 года).

В частности, сократили список санкций, введенных в июне против украинского ПАО "Морской реестр судоходства Украины": разблокированы активы компании и сняты ограничения на проведение торговых операций.

В то же время против российского АО "Центр судоремонта "Звездочка" список санкций, введенных тем же решением, расширили - теперь против компании применен весь возможный спектр экономических ограничений.

Более жесткие ограничения также ввели против АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" - санкции расширяются до максимально возможных.

В документах отмечается, что все санкции и изменения в санкционные списки вносятся на основании представления СБУ, информацию об этом украинские дипломаты должны сообщить зарубежным партнерам, в частности ЕС и США для того, чтобы поднять вопрос о возможности применения ими аналогичных ограничительных мер.

Напомним:

Ранее президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против ряда физических и юридический лиц, решения по которым приняли на заседание Совета национальной безопасности и обороны 15 апреля.

Экономическая правда