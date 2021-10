Платформа Facebook до сих пор не работают: возможные причины

Facebook, вместе с Whatsapp и Instagram не работают уже несколько часов - наиболее вероятной причиной является внутренняя ошибка настроек.

Об этом сообщает Reuters.

Платформы стали недоступными, ведь пользователи не были корректно направлены системой доменных имен (Domain Name System, DNS). Система позволяет перенаправлять пользователей на нужный адрес. Эти настройки контролирует непосредственно Facebook.

Эксперты по кибербезопасности объясняют, что наиболее вероятной является внутренняя ошибка Facebook, хотя теоретически возможен и саботаж системы изнутри.

Внешний излом является наименее вероятным, ведь такая мощная атака требовала бы или немалой координации усилий мощных преступных групп, или сверхновых технологий.

Все сервисы Facebook пока недоступны, в том числе и блог. Компания коммуницирует через Twitter: сообщили, что работают над проблемой и извинились за неудобства.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.