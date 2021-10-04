"Может случиться коллапс": почтовые операторы против отправки посылок "по паспорту"

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Почтовые операторы выступили против обязательства собирать номер налогоплательщика отправителей международных посылок и писем.

Об этом говорится в письме операторов к народным депутатам, что есть в распоряжении ЭП.

Операторы объясняют, что к законопроекту 4279 были представлены две правки, которые с 1 февраля 2022 года требуют от операторов собирать персональные данные отправителей для международных отправлений. А именно - регистрационный номер карточки налогоплательщика.

В целом этот законопроект касается ускорения и повышения эффективности таможенного контроля международных посылок. 27 января Верховная Рада приняла его в первом чтении.

И ко второму чтению нардепы Марьян Заблоцкий и Нина Южанина подали отдельные правки, которые и добавляют обязательства операторов собирать данные налогового кода или паспорта с отправителей посылок за границу.

Такие данные почтовые операторы должны будут предоставлять таможенным органам и администраторам электронных реестров.

Операторы предупреждают, что такая норма приведет к потере прибылей компаний, ведь лица, которые отказываться предоставлять данные ИНН, перейдут "в серую". Они утверждают, что изменения являются преждевременными и могут привести к коллапсу в сфере международных отправлений.

Это может повлиять, в частности, выполнение Украиной обязательств перед Всемирным почтовым союзом и в части защиты персональных данных в соответствии с законодательством и Директивой ЕС.

Поэтому операторы призвали депутатов отклонить поправки №67 и №71. Письмо подписали операторы Meest, Укрпочта, Новая почта, TNT, POCAH, DHL, FedEx, Post International, Smart Delivery, Globex.

Экономическая правда