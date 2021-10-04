Генпрокурор о Pandora Papers: Расследование не стало сюрпризом

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Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что информация относительно "Приватбанка" из расследования "Следствия. Инфо" об оффшорных компаниях и отмывании средств давно известна следствию.

Источник: пост Венедиктовой в Facebook

Прямая речь генпрокурора: "Любого рода информация, имеющая отношение к деятельности "Приватбанка", давно находится в распоряжении наших коллег из НАБУ, проверялась раньше и проверяется сейчас практически "под микроскопом". Иными словами, для работников правоохранительной системы весь этот материал не стал и не мог стать сюрпризом.

Детективы НАБУ (в рамках своих компетенций и ограничений относительно неразглашения тайны следствия) популярно объяснили свое видение. Достоверность материала – очередной знак вопроса. Юристы, простите, воспринимают материал юридически, а не сценически".

Детали: Венедиктова также добавила, что ее "по-настоящему зацепили: и профессионально, и по-человечески" намеки журналистов, что Офис генпрокурора тормозит расследование дел с орбиты "Приватбанка".

Генпрокурор заявила, что намек на бездействие ОГП – "чистая спекуляция", мол, она "лично взяла на себя ответственность сдвинуть с мертвой точки расследование этих уголовных производств".

По словам Венедиктовой, "мотивировать сотрудников правоохранительных органов двигать громкие дела, как это, – задача не из легких", потому что "олигархи – это не просто беда государства, это еще и власть, сила, большие возможности, денежный ресурс, СМИ и многое другое".

В то же время генпрокурор похвасталась, что у нее не раз хватило мужества поставить свою подпись под подозрением подобным людям.

Она также назвала ошибкой, которую просит исправить, слова журналистов о том, что ОГП проигнорировал их запрос. По словам Венедиктовой, "Следствию. Инфо" ответили на запрос – там указали, что "информация на этом этапе является закрытой".

Для справки: Рandora Papers – глобальная утечка документов, из которых стало известно о секретных активах, тайных соглашениях и скрытых доходах 130 самых богатых людей мира, среди которых более 30 топ-политиков.

Над документами проекта Pandora Papers работала команда из более чем 600 журналистов из 117 стран мира – члены The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). От Украины над этими проектам работало и работает "Следствие. Инфо".

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Предыстория:

Документы Pandora Papers показали, что провайдеры услуг для оффшоров дезинформировали финансовые мониторинги нескольких стран мира в отношении владельцев компаний-прокладок, через счета которых прошли сотни миллионов долларов, выведенных из "Приватбанка".

Также Pandora Papers частично подтвердили схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского на оффшорные фирмы президента Владимира Зеленского и его соратников.

Украинская правда