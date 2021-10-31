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Госкомпания Саудовской Аравии увеличила прибыль в 2,6 раза

Воскресенье, 31 октября 2021, 15:51
 
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Чистая прибыль государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в третьем квартале 2021 года составила 30,4 млрд долл, что в 2,6 раза выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Компания связывает рост прибыли с повышением цен на нефть, а также с увеличением рентабельности нефтепереработки, чему способствовало восстановление спроса на энергоресурсы и рост экономической активности на ключевых рынках.

В третьем квартале Saudi Aramco выплатила дивиденды за предыдущий квартал в размере 18,8 млрд долл, за третий квартал компания планирует выплатить столько же.

Напоминаем:

Во втором квартале Saudi Aramco получила $25,5 млрд чистой прибыли. Таким образом, рост показателя к предшествующему кварталу составил 19,2%.

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нефть

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