Госкомпания Саудовской Аравии увеличила прибыль в 2,6 раза
Чистая прибыль государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в третьем квартале 2021 года составила 30,4 млрд долл, что в 2,6 раза выше показателей аналогичного периода прошлого года.
Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Компания связывает рост прибыли с повышением цен на нефть, а также с увеличением рентабельности нефтепереработки, чему способствовало восстановление спроса на энергоресурсы и рост экономической активности на ключевых рынках.
В третьем квартале Saudi Aramco выплатила дивиденды за предыдущий квартал в размере 18,8 млрд долл, за третий квартал компания планирует выплатить столько же.
Напоминаем:
Во втором квартале Saudi Aramco получила $25,5 млрд чистой прибыли. Таким образом, рост показателя к предшествующему кварталу составил 19,2%.
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