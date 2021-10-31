Volvo отзывает 200 тысяч автомобилей в США

Автопроизводитель Volvo отзывает в США почти 200 тысяч автомобилей 2001-2007 модельных годов, из-за проблемы с подушками безопасности.

Об этом пишет autonews

"В частности, под этот отзыв попали 194 546 автомобилей Volvo V70 и XC70 2001-2007 года выпуска, а также автомобили Volvo V70 и Volvo XC70, выпущенные с 2000 по 2007 год", - говориться в сообщении.

Издание сообщает, что при срабатывании боковой подушки безопасности водителя может произойти взрыв, в результате чего в водителя могут полететь металлические осколки. По официальным данным, из-за этого дефекта погиб один человек.

Затронет ли этот отзыв другие страны – пока не сообщается. На данный момент речь идет только про Северную Америку.

Напоминаем:

В ноябре 2020 года шведский автогигант объявил об отзыве 54 000 седанов S60 и S80 2001-2003 модельных годов. У них тоже оказался проблемный инфлятор.