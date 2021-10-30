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Потребители смогут продавать излишки электроэнергии — новая система поддержки для малых СЭС

Суббота, 30 октября 2021, 18:00

Минэнерго разрабатывает новую систему поддержки для малых СЭС, в результате ее внедрения потребители электроэнергии смогут компенсировать собственное потребление благодаря установке объектов возобновляемой энергетики, а излишки продавать по рыночной цене поставщикам.

Об этом говорится в пресс-релизе Минэнерго.

"Мы ориентированы на замену системы поддержки малой распределенной генерации в соответствии с европейскими стандартами и готовимся к внедрению так называемой системы Net Billing", - отметил и.о. директора директората электроэнергетического комплекса и развития рынка электрической энергии Минэнерго Александр Мартынюк, добавив, что система будет применяться только для новых таких производителей. 

По его словам, средства от продажи ресурса будут зачисляться на счет потребителя, а когда его потребление будет больше генерацию, они будут списываться по цене снабжения электроэнергии потребителю. 

"Внедрение новой системы даст толчок развитию распределенной генерации, поскольку будет распространяться не только на домохозяйства, но и на промышленные предприятия, заинтересованные в снижении платы за потребление электроэнергии.

Net Billing будет ориентирован на компенсацию именно собственного потребление и уменьшит объем перекрестного субсидирования за счет других потребителей", - резюмируют в пресс-релизе ведомства.

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электроэнергия

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