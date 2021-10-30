За неделю бензин на АЗС подорожал на 70-75 коп/л

За неделю (22-29 октября) средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 67 коп./л и составила 30,83 грн/л, бензин А-95 подорожал на 71 коп./л — до 31,74 грн/л, а дизельное топливо — на 75 коп./л, до 30,63 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.

"Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив 22 октября в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке", - сообщают аналитики.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-92 подорожал на 50 коп./л, до 32,49 грн/л, бензин марки А-95 — на 63 коп./л, до 33,20 грн/л, и дизельное топливо — на 72 коп./л, до 32,07 грн/л.

В сети AMIC цены на бензины и дизельное топливо выросли в среднем на 39-67 коп./л. SOCAR повысила стоимость бензинов на 0,63-1 грн/л, а Shell — на 60-72 коп./л. Сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и др) подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.

Такие сети как Shell, "БРСМ-Нафта", KLO, "Авантаж 7", "Параллель", UPG, Prime, "Рур груп", "Автопорт", Motto и др. подняли цены на топливо в пределах 0,15-1 грн/л