Львов-Манчестер: у лоукостера Ryanair появился новый рейс
Воскресенье, 3 октября 2021, 16:22
Лоукостер Ryanair открыл продажи на прямой рейс Львов-Манчестер, который он запустит 5 ноября.
Об этом сообщает avianews.
Согласно опубликованному расписанию, авиакомпания будет летать по этому маршруту два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Время в пути составит 3 часа.
Минимальная стоимость перелета начинается от 15 евро в одну сторону. Самый низкий тариф включает перевозку только одного места ручной клади с габаритами до 40х25х20 см. Вес ручной клади при этом не ограничен.
Напоминаем:
Сейчас из Львова в Великобританию летают лоукостер Wizz Air в лондонский аэропорт Лутон, а Ryanair совершает перелеты в лондонский аэропорт Станстед.
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