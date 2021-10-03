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Львов-Манчестер: у лоукостера Ryanair появился новый рейс

Воскресенье, 3 октября 2021, 16:22

Лоукостер Ryanair открыл продажи на прямой рейс Львов-Манчестер, который он запустит 5 ноября.

Об этом сообщает avianews.

Согласно опубликованному расписанию, авиакомпания будет летать по этому маршруту два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Время в пути составит 3 часа.

Минимальная стоимость перелета начинается от 15 евро в одну сторону. Самый низкий тариф включает перевозку только одного места ручной клади с габаритами до 40х25х20 см. Вес ручной клади при этом не ограничен.

Напоминаем:

Сейчас из Львова в Великобританию летают лоукостер Wizz Air в лондонский аэропорт Лутон, а Ryanair совершает перелеты в лондонский аэропорт Станстед.

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