Львов-Манчестер: у лоукостера Ryanair появился новый рейс

Лоукостер Ryanair открыл продажи на прямой рейс Львов-Манчестер, который он запустит 5 ноября.

Об этом сообщает avianews.

Согласно опубликованному расписанию, авиакомпания будет летать по этому маршруту два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Время в пути составит 3 часа.

Минимальная стоимость перелета начинается от 15 евро в одну сторону. Самый низкий тариф включает перевозку только одного места ручной клади с габаритами до 40х25х20 см. Вес ручной клади при этом не ограничен.

Напоминаем:

Сейчас из Львова в Великобританию летают лоукостер Wizz Air в лондонский аэропорт Лутон, а Ryanair совершает перелеты в лондонский аэропорт Станстед.