В ГМК, кроме черной металлургии, в августе снизили средний уровень зарплат

Предприятия горно-металлургического комплекса в августе текущего года снизили средний уровень зарплат по сравнению с предыдущим месяцем почти во всех секторах, кроме черной металлургии

Об этом сообщил ЦК профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным асоциации, в августе средний уровень зарплаты на горнорудных предприятиях составил 19 905,1 грн, что на 6,32% ниже уровня предыдущего месяца (21 247,8 грн).

На коксохимических предприятиях средний уровень зарплаты в августе составил 17 057,6 грн (77,55% к предыдущему месяцу, 21 994,4 грн). На предприятиях черной металлургии – 23 307,7 грн (114,29%, 20 392,8 грн), цветной металлургии и драгоценных металлов – 12 741,9 грн (99,72%, 12777,8 грн), на трубных предприятиях – 15 442 грн (99,38%, 15 538,8 грн).

По промышленности в августе средний уровень зарплаты составил 15 057 грн (98,75%, 15 246,9 грн), а в целом по Украине – 13997 грн (97,57%, 14 345 грн).

Напоминаем:

В 2020 году по сравнению с 2019 годом зафиксировано увеличение средних зарплат в ГМК, кроме трубных заводов и предприятий цветной металлургии.

По промышленности средний уровень зарплат за год составил 12 759,5 грн (108,2%), а в целом по Украине – 11 591,2 грн (110,4%).