Кто из банков быстрее всех обслуживает клиентов

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Журналист ЭП сравнил время обслуживания в ТОП-5 банках, ориентированных на предоставление услуг физическим лицам.

Всем известно выражение, что время – это деньги. И он полностью отвечает реалиям нашего времени.

Банки – синоним слова "деньги", они точно знают цену потерянного времени. Поэтому вполне логичным, с их стороны, было бы сокращение времени на обслуживание. Но иногда бывает так, что при необходимости решить у банка какой-то вопрос, клиенты сталкиваются с излишней зарегулированностью, которая каждый раз отнимает драгоценное время.

Сколько и на что тратят украинцы в финансовых учреждениях?

Журналист ЭП сравнил время обслуживания в ТОП-5 банках, ориентированных на предоставление услуг физическим лицам: ПриватБанк, Ощадбанк, Monobank, Райффайзен Банк и Альфа-банк.