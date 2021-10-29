Кто из банков быстрее всех обслуживает клиентов
Журналист ЭП сравнил время обслуживания в ТОП-5 банках, ориентированных на предоставление услуг физическим лицам.
Всем известно выражение, что время – это деньги. И он полностью отвечает реалиям нашего времени.
Банки – синоним слова "деньги", они точно знают цену потерянного времени. Поэтому вполне логичным, с их стороны, было бы сокращение времени на обслуживание. Но иногда бывает так, что при необходимости решить у банка какой-то вопрос, клиенты сталкиваются с излишней зарегулированностью, которая каждый раз отнимает драгоценное время.
Сколько и на что тратят украинцы в финансовых учреждениях?
Журналист ЭП сравнил время обслуживания в ТОП-5 банках, ориентированных на предоставление услуг физическим лицам: ПриватБанк, Ощадбанк, Monobank, Райффайзен Банк и Альфа-банк.
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