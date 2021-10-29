Украина присоединилась к инициативе по сокращению выбросов метана

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Украина присоединилась к Глобальной инициативе по сокращению выбросов метана "Global Метане Рledge" - свою позицию Украина официально представит на Конференции сторон Парижского соглашения в Глазго 30 октября - 14 ноября 2021 года.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что Кабмин на заседании 28 октября принял соответствующие письма вице-президенту Европейской комиссии по Зеленому курсу Франсу Тиммермансу и спецпосланнику по вопросам климата США Джону Керри о присоединении Украины к инициативе.

"Глобальная инициатива по сокращению выбросов метана "Global Methane Pledge" начата ЕС и США и направлена ​​на достижение сокращения выбросов метана и усиление международного сотрудничества в этом направлении.

Это важно, ведь метан является мощным парниковым газом, а быстрый рост его концентрации в атмосфере - одна из основных причин роста средней температуры воздуха на 1,0°C со времен доиндустриального периода", - добавили в правительстве.

Отмечается, что Европейский Союз, США и еще 32 страны уже выразили свою поддержку инициативе, в том числе ключевые эмитенты метана в мире: Канада, Аргентина, Гана, Индонезия, Ирак, Италия, Мексика, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

"В июле 2021 года правительство утвердило обновленный Национально определенный вклад Украины в Парижское соглашение. Это свидетельство того, что для нас декарбонизация экономики - важный ориентир в экономическом развитии страны на следующее десятилетие.

Осознавая вызовы на пути выполнения столь сложной и масштабной цели, Украина готова присоединиться к международной инициативе, чтобы усилить международное сотрудничество в этой сфере и репутацию нашей страны как лидера в мероприятиях по декарбонизации", - заявил министр экологии Рлман Абрамовский.

"В соответствии с решением правительства, на реализацию инициативы будет разработан соответствующий план действий в сферах добычи и транспортировки ископаемых топлив, сельского хозяйства и управления отходами, которые являются основными источниками выбросов метана в Украине", - добавил он.

Исследование "Глобальный аудит метана", обнародованное Коалицией по вопросам климата и чистого воздуха и Программой ООН по окружающей среде UNEP, свидетельствует, что сокращение выбросов метана на 45% в этом десятилетии позволит:

удержать повышение температуры воздуха в пределах, согласованных мировыми лидерами;

избежать глобального потепления почти на 0,3 ° C к 2040 году;

уменьшить количество преждевременных смертей от астмы на 255 тысяч, а потерянных рабочих часов от сильной жары и потерь урожая в мире на 26 млн тонн.

Среди основных целей "Globаl Меthаnе Рledge":

сокращение глобальных выбросов метана к 2030 году как минимум на 30% от уровня 2020 года;

уменьшение потепления не менее на 0,2 °C к 2050 году;

внедрение лучших доступных технологий для мониторинга и оценки выбросов метана во всех секторах;

стандартизация выявления и устранения утечек метана из газовой инфраструктуры;

законодательное определение обязанностей субъектов хозяйствования по предотвращению, обнаружению и устранению выбросов парниковых газов из действующих и закрытых месторождений нефти и газа и угольных шахт;

внедрение международного сотрудничества по развитию новейших технологий в целях сокращения утечек метана в атмосферу.

Экономическая правда