В Раде предлагают отменить проверку покупателей небольших участков для садоводства

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №6199-1, которым предлагают отменить проверку соответствия нормам закона данных о лицах, приобретающих в собственность земельные участки сельхозназначения для садоводства площадью до 0,25 га.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Законопроект зарегистрировали 25 октября.

В пояснительной записке авторы документа пишут, что его цель - упрощение процедуры совершения сделок по переходу права собственности на небольшие земельные участки сельскохозяйственного назначения.

Также цель документа, по словам инициаторов, - уточнение положений законодательных актов о процедуре получения права собственности на земельные участки сельхозназначения.

В частности, нардепы предлагают отменить проверку соответствия покупателя земельного участка сельхозназначения требованиям ст. 130 Земельного кодекса при покупке земельных участков для ведения садоводства площадью до 0,25 га.

А также - для ведения личного крестьянского хозяйства площадью, яука не превышает 1 га, расположенных в пределах населенных пунктов.

"При заключении сделки по переходу права собственности на такие земельные участки их приобретатель перед совершением сделки о переходе права собственности заявляет о соблюдении требований, определенных этой статьей, путем представления нотариусу, удостоверяющего соответствующую сделку, заявления", - говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта считают, что отмена проверки правоприобретателей таких активов упростит порядок получения ими прав на земельные участки и избавит участников таких соглашений от дополнительных расходов финансов и времени.

Также законопроектом планируется установить, что площадь земельных участков сельхозназначения, принадлежащих на праве общей совместной собственности супругам, учитывается к общей площади земельных участков только того супруга, за кем зарегистрировано право собственности.

"Поскольку информация о совместной собственности супругов на земельные участки отсутствует в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, такая проверка проводится вручную нотариусами и занимает значительное количество времени, что создает необоснованные сложности сторонам договора и увеличивает нотариальные расходы", - пишут нардепы.

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Экономическая правда