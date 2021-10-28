Компанию из орбиты Комарницкого оштрафовали за сговор на тендере Подольского моста

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Антимонопольный комитет оштрафовал на 182,6 млн грн две компании из-за сговора на тендере по строительству Подольского моста в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ по итогам заседания 28 октября.

Так, на 182 млн грн оштрафовали две компании – ООО "Форма" и ООО "Эко-буд-трейд".

Речь идет о нарушениях на закупках, заказчиком которых являлось коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева".

Тендер касался строительства Подольского моста, в частности, от дамбы Русановских садов до бульвара Перова, в 2017 году.

"Комитет установил, что в результате сговора победителем стало ООО "ЭКО-БУД-ТРЕЙД". С ним были заключены соответствующие договоры на общую сумму 6,103 млрд грн по НДС и компания строит мостовой переход", – говорится в сообщении комитета.

Кроме штрафа, эти компании лишены права участия в публичных закупках на 3 года.

В 2017 году "Эко-Буд-Трейд" по результатам тендеров заключило два соглашения с "Дирекцией строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" на строительство Подольского мостового перехода на 4,33 млрд и 1,76 млрд гривень, общей стоимостью 6 млрд. гривен .

Журналисты неоднократно связывали Эко-буд-трейд с бывшим сопредседателем фракции Черновецкого в Киевсовете и "смотрящим" за Киевом Денисом Комарницким. Так, по данным ЭП именно он контролирует компанию, об этом также говорилось в расследованиях Bihus.info.

Компания, кроме моста, занимается строительством Большой кольцевой в Киеве.

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Напоминаем:

Сметная стоимость проекта строительства Подольского мостового перехода в Киеве выросла с 11,251 миллиарда гривен до 19,922 миллиарда.

Правоохранители по делу строительства Подольского моста проводят обыски в помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева", ГП "Укргосстройэкспертиза", у генерального подрядчика, а также в подрядных организациях.

"Эко-буд-трейд" была основана в 2014 году. Управляет предприятием Виталий Фастовец, конечными бенефициарами выступают Максим Половко и Валерий Мищенко.

Экономическая правда