Кабмин предлагает ввести е-аудит налогоплательщиков
Кабмин одобрил разработанные Минфином изменения в Налоговый кодекс и ЗУ "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" о внедрении электронных проверок (е-аудит).
Такое решение было принято на заседании правительства 28 октября, сообщает пресс-служба Минфина.
Согласно изменениям, налогоплательщики будут обязаны подавать в органы ГНС экспортируемые из исходной системы учета достоверные данные о наличии и состоянии активов, собственного капитала и обязательств.
А также изменения в финансовом состоянии налогоплательщика за отчетный год в виде стандартного аудиторского файла (SAF-T) в течение 60 календарных дней, следующих за последним днем отчетного года.
В Минфине обращают внимание, что такая обязанность будет возникать у крупных налогоплательщиков только с 1 января 2025 года, у плательщиков НДС - с 1 января 2027 года.
Также устанавливается ответственность плательщиков за неподачу, несвоевременную подачу, предоставление с ошибками стандартного аудиторского файла (SAF-T).
В частности, неподача, несвоевременная подача, предоставление не в полном объеме или с ошибками SAF-T предусматривает штрафные санкции в размере:
- для крупных налогоплательщиков - 100 минимальных заработных плат, установленной с 1 января отчетного (налогового) года;
- для других налогоплательщиков - 10 минимальных зарплат, установленной с 1 января отчетного (налогового) года.
В Минфине добавили, что внедрение е-аудита будет способствовать решению следующих задач:
- усовершенствованию риск-ориентированных подходов на допроверочном и проверочном этапах;
- повышению скорости, точности и эффективности результатов проверок;
- созданию возможностей для налогоплательщиков по самопроверке представленной налоговой отчетности;
- уменьшению количества налоговых запросов к налогоплательщикам;
- уменьшению налоговых правонарушений и судебных споров;
- уменьшению личных контактов между налогоплательщиком и контролирующим органом, снижению влияния "человеческого фактора".
Инструмент электронного аудита налогоплательщиков введен в разных странах мира и с каждым годом он доказывает свою эффективность. Такой механизм базируется на информации, полученной от налогоплательщиков в виде стандартного аудиторского файла (SAF-T), разработанного Организацией экономического сотрудничества и развития.
Этот файл легок в использовании и предназначен для осуществления мер налогового контроля с применением специализированного программного обеспечения", - пояснили в Минфине.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua