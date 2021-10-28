"Масштабы исчисляются миллиардами": в ГНС рассказали об уклонении застройщиков от налогов

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Схему, когда застройщики продают квартиры через физических лиц, уклоняясь от уплаты налога на прибыль предприятий, использует каждый пятый застройщик.

Об этом в интервью Экономической правде сообщил исполняющий обязанности главы Государственной налоговой службы Евгений Олейников.

"Именно через физических лиц (работают – ЭП) – где-то до 20% от общего количества застройщиков. Масштабы потерь бюджета обсчитываются миллиардами гривен. И это достаточно консервативная оценка", — заявил он.

На сегодняшний день налоговое законодательство предусматривает, что физлицо не должно платить никаких налогов с продажи одного объекта недвижимости в год. С продажи каждого второго и последующего объектов недвижимости нужно платить НДФЛ по сниженной ставке 5%.

Эту схему часто используют застройщики, уменьшая таким образом свои обязательства по налогу на прибыль.

Детальнее о том, как законопроект №5600 коснется рынка недвижимости ЭП писала в публикации: Правительство хочет обложить жилье новым налогом: подорожают ли квартиры на 20%

В принятом в первом чтении налоговом законопроекте №5600 ущерб для бюджета от использования этой схемы планируется минимизировать.

Согласно действующей редакции законопроекта, каждый третий и последующие объекты недвижимости, которые продаются в течение одного года, будут облагаться налогом по ставке 18%. Правда, объектом налогообложения депутаты решили указать не всю сумму продаж, а только разницу между стоимостью покупки и продажи объекта недвижимости.

Подробнее об актуальной версии законопроекта №5600 читайте в публикации: Новые налоги на недвижимость, сельское хозяйство и сверхдоходы олигархов: что осталось от "антиахметовского" закона после 11 тысяч правок

Кроме этого, большинство застройщиков уклоняются от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), используя для этого схему с компаниями по управлению активами.

Больше о налоговых "скрутках", кадровых изменениях в правительстве и рынке земли читайте в полном интервью Экономической правды с председателем Налоговой вскоре.

Ярослав Винокуров, ЭП