НБУ аннулировал все лицензии страховой компании из-за отказа от проверки
Национальный банк отозвал все лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в сфере страхования у страховой компании "СК "КРОК".
Такое решение правление Нацбанка приняло 26 октября, сообщает пресс-служба регулятора.
В НБУ объяснили, что в августе этого года была назначена внеплановая инспекционная проверка страховой компании.
"По результатам проверки специалистами Департамента инспектирования Национального банка был установлен и зафиксирован факт отказа в проведении проверки, поскольку страховщиком не было обеспечено предоставление информации, объяснений, документов, копий документов на предмет проверки, а также доступа к информационным системам", – говорится в сообщении.
Соответственно, это сделало невозможным осуществление проверки.
В то же время, отказ небанковского финансового учреждения в проведении проверки, в частности, непредоставление документов, информации о предмете проверки является основанием для применения меры воздействия в виде аннулирования лицензии, напомнили в НБУ.
Согласно данным госреестра юрлиц, "СК "КРОК" зарегистрировано в 2013 году. Ее основным учредителем указано ООО "Традо" Галины Люлько, а также Андрей Непоп и директор Богдан Погосов.
Экономическая правда
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