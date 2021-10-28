НБУ аннулировал все лицензии страховой компании из-за отказа от проверки

Национальный банк отозвал все лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в сфере страхования у страховой компании "СК "КРОК".

Такое решение правление Нацбанка приняло 26 октября, сообщает пресс-служба регулятора.

В НБУ объяснили, что в августе этого года была назначена внеплановая инспекционная проверка страховой компании.

"По результатам проверки специалистами Департамента инспектирования Национального банка был установлен и зафиксирован факт отказа в проведении проверки, поскольку страховщиком не было обеспечено предоставление информации, объяснений, документов, копий документов на предмет проверки, а также доступа к информационным системам", – говорится в сообщении.

Соответственно, это сделало невозможным осуществление проверки.

В то же время, отказ небанковского финансового учреждения в проведении проверки, в частности, непредоставление документов, информации о предмете проверки является основанием для применения меры воздействия в виде аннулирования лицензии, напомнили в НБУ.

Согласно данным госреестра юрлиц, "СК "КРОК" зарегистрировано в 2013 году. Ее основным учредителем указано ООО "Традо" Галины Люлько, а также Андрей Непоп и директор Богдан Погосов.

Экономическая правда