В Нафтогазе объяснили отсутствие финотчета: не публичная информация

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По версии НАК "Нафтогаз Украины", финансовый отчет компании за первое полугодие 2021 года не является публичной информацией.

Так ответили в "Нафтогазе" на публичный запрос аналитиков проекта Марлин.

"Такой документ не содержит информации, представляющей общественный интерес (общественно необходимой). Запрашиваемый вами отчет содержит сведения ее собственной хозяйственной деятельности, что не противоречит законодательству", – отмечается в ответе за подписью Директора по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза" Максима Белявского.

В "Нафтогазе" объясняют, что публикуют финансовую отчетность в соответствии с требованиями Хозяйственного кодекса на собственном сайте. Последний отчет датирован 2020 годом.

В Марлине подчеркивают, что в соответствии с правительственным Порядком представления финансовой отчетности, результаты "Нафтогаза" уже должны быть подготовлены и направлены в Министерство финансов и Минэкономики. Однако оба ведомства подтвердили, что не получали отчета от газовой компании.

Также в Марлине не соглашаются, что финансовый отчет "Нафтогаза", по мнению юристов нацкомпании, является не публичной информацией. Ведь 100% акций компании управляются Кабинетом Министров.

По результатам 2020 года компания "Нафтогаз" получила 19 млрд грн убытков.

Ранее Марлин сообщил, что "Нафтогаз" – единственная крупная госкомпания из ТОП-15, избранных правительством для реформы корпоративного управления, которая не обнародовала собственный финансовый отчет за полугодие.

Экономическая правда