Крупнейшая сделка на украинском IT-рынке: американцы покупают разработчика Depositphotos
Американская компания VistaPrint выкупила украинскую компанию, разрабатывающую фотосток Depositphotos и онлайн-редактор Crello.
Об этом говорится в официальном пресс-релизе.
Сумма сделки составила 85 млн долларов.
По данным ain.ua, это крупнейшая сделка на украинском IT-рынке за последние несколько лет.
VistaPrint покупает 100% акций компании, включая все проекты: Depositphotos, Crello, Lightfield, Bird In Flight и WAS.
Основатель компании Дмитрий Сергеев полностью отходит от управления и покидает компанию.
Вадим Нехай, занимавший пост руководителя, остается в компании и присоединится к Vista в качестве вице-президента VistaCreate (Crello) и Depositphotos, и продолжит управлять командами под руководством президента Vista по международному бизнесу Флориана Баумгартнера.
VistaPrint — крупная американская компания в сфере дизайна и маркетинга, часть Cimpress, которая торгуется на Nasdaq. Ее подразделения занимаются контентом для Facebook, Instagram, TikTok и других соцсетей, разрабатывают лого, сайты и другие брендированные материалы, печатают промоматериалы.
Экономическая правда
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