Крупнейшая сделка на украинском IT-рынке: американцы покупают разработчика Depositphotos

Американская компания VistaPrint выкупила украинскую компанию, разрабатывающую фотосток Depositphotos и онлайн-редактор Crello.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе.

Сумма сделки составила 85 млн долларов.

По данным ain.ua, это крупнейшая сделка на украинском IT-рынке за последние несколько лет.

VistaPrint покупает 100% акций компании, включая все проекты: Depositphotos, Crello, Lightfield, Bird In Flight и WAS.

Основатель компании Дмитрий Сергеев полностью отходит от управления и покидает компанию.

Вадим Нехай, занимавший пост руководителя, остается в компании и присоединится к Vista в качестве вице-президента VistaCreate (Crello) и Depositphotos, и продолжит управлять командами под руководством президента Vista по международному бизнесу Флориана Баумгартнера.

VistaPrint — крупная американская компания в сфере дизайна и маркетинга, часть Cimpress, которая торгуется на Nasdaq. Ее подразделения занимаются контентом для Facebook, Instagram, TikTok и других соцсетей, разрабатывают лого, сайты и другие брендированные материалы, печатают промоматериалы.

Экономическая правда