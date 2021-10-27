В правительстве подтвердили, что не получили финотчет "Нафтогаза" за полугодие

нафтогаз

По состоянию на конец октября в Министерстве финансов и Министерстве экономики отсутствует отчет о выполнении финансового плана АО "НАК "Нафтогаз Украины" за первое полугодие 2021 года. В Секретариате Кабмина также не смогли найти отчет "Нафтогаза".

Такие ответы получили аналитики проекта "Марлин" на запросы в министерства.

В "Нафтогазе" ответили, что информация о финансовом состоянии компании публикуется на постоянной основе на собственном веб-сайте. И в случае необходимости может быть загружена с официального ресурса.

"Однако последний опубликованный отчет датирован 2020 годом.

Впрочем, согласно правительственному Порядку представления финансовой отчетности, результаты "Нафтогаза" уже должны быть подготовлены и направлены в указанные министерства", - добавляют аналитики.

"Субъекты управления в отношении предприятий, являющихся субъектами естественных монополий на общегосударственных рынках, и предприятий, плановый расчетный объем чистой прибыли которых превышает 50 миллионов гривен, и предприятия, субъектом управления которых является Кабинет Министров Украины, представляют в Минэкономики и Минфин отчеты о выполнении финансовых планов отдельно по каждому предприятию", - говорится в порядке.

В частности, в документе сказано, что за I, II и III кварталы - не позднее 45 дней после окончания отчетного квартала компании отчитываются перед Минэкономики и Минфином.

"То есть результаты за полугодие 2021 года "Нафтогаз" должен был подготовить и отправить в правительство еще в конце августа этого года", - подчеркивает "Марлин".

По результатам 2020 года, компания "Нафтогаз" получила 19 млрд грн убытков.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" - единственная крупная госкомпания из ТОП-15, избранных для реформы корпоративного управления, не обнародовала собственный финансовый отчет за полугодие.

Экономическая правда