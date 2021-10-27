Дуров анонсировал появление официальной рекламы в Telegram

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В скором времени в каналах мессенджера Telegram впервые появятся официальные рекламные сообщения.

Об этом на своей странице сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Он представил платформу для размещения рекламы – Telegram Ad Platform.

В то же время Дуров пообещал, что большинство пользователей вряд ли заметят появление рекламы по нескольким причинам. В частности, Telegram не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных разговорах или группах.

"Реклама коснется только больших каналов – сервисов, где уже и так есть реклама, и поддержка которых приводит к наибольшим затратам со стороны Telegram", – отметил основатель сервиса.

Он заверил, что для показа рекламы не будут использовать личные данные пользователей.

"Конфиденциальность пользователей для Telegram является приоритетом. Содержание рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, на которых они выводятся, а не от личных данных пользователей", – написал Дуров.

Основатель Telegram добавил, что официальные рекламные сообщения будут ненавязчивыми и содержать короткие тексты без внешних ссылок или фотографий. Рекламное объявление может появиться только после просмотра новых сообщений в канале.

"В каналах Telegram сейчас встречается реклама, которую публикуют владельцы Telegram-каналов в виде обычных сообщений. Официальные рекламные сообщения, которые внедряет Telegram, будут намного более комфортными для пользователей. Доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис", – отметил Дуров.

Экономическая правда