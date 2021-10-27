НБУ отсудил гостиницу "Салют" в центре Киева у олигарха Жеваго
Суд удовлетворил иск Национального банка об обращении взыскания на здание гостиницы "Салют" путем ее продажи на торгах.
Соответствующее решение принял Хозяйственный суд Киева, сообщает пресс-служба регулятора.
В Нацбанке напомнили, что ЧАО "Отель "Салют" является имущественным поручителем по обязательствам "Банка "Финансы и Кредит" перед Национальным банком по кредитам рефинансирования.
Речь идет о нежилом здании гостиницы "Салют" общей площадью 12 255 кв. м, расположенном в Киеве по ул. Мазепы Ивана, 11-Б и принадлежащем ЧАО. Залоговая стоимость недвижимого имущества – 480,87 млн грн (в соответствии с договором ипотеки).
В 2008 году ЧАО "Отель "Салют" заключило с Национальным банком договор ипотеки в обеспечение выполнения обязательств по предоставленным банку "Финансы и Кредит" кредитам рефинансирования. Таким образом, "Отель "Салют" взял на себя имущественные обязательства по погашению банком кредитов рефинансирования за счет имущества.
Поскольку банк не выполнял кредитные обязательства, в ноябре 2016 года НБУ обратился в суд с целью обращения взыскания на имущество в судебном порядке. Однако судебные процессы затянулись на 5 лет.
Хозяйственный суд города Киева в рамках дела о банкротстве ЧАО "Отель "Салют" признал требования Национального банка на 4,1 млрд грн как обеспеченные залогом имущества должника.
Напоминаем:
В начале августа 2019 года Государственное бюро расследований объявило о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн средств, сообщив, что в расследовании фигурирует бывший народный депутат.
В конце сентября 2019 года следователи ДБР заочно вручили подозрение экс-нардепу Константину Жеваго по этому делу.
По информации ГБР, в июле 2021 года Интерпол объявил Жеваго в международный розыск.
В пресс-службе бизнесмена обвинения отрицают, сообщив, что сейчас он находится за границей на лечении.
Экономическая правда
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