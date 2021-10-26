Властям Киева придется выкупить цех "Большевика" у победителя аукциона
В случае успешной приватизации "Первого киевского машиностроительного завода" на аукционе 27 октября киевские власти будут обсуждать вопрос выкупа цеха №5 для сооружения развязки Шулявского путепровода с победителем торгов.
Об этом заявил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в ходе Building&Construction Forum 3.0, передает "Интерфакс-Украина".
"Если завтра аукцион состоится, надеюсь успешно, то дальше Киев будет выкупать цех у частного владельца", – сказал Сенниченко.
По его словам, выкуп цеха №5 для сноса и сооружения развязки на Шулявке должен был производиться в рамках законодательства после оценки его стоимости.
"Мы полтора года назад объясняли это Киевской администрации. Они сами наняли оценщика, он оценил корпус в 240 млн грн. С тех пор они так и не совершили выкуп", – пояснил глава ФГИ.
Напоминаем:
Стартовая цена "ПКМЗ" установлена на уровне 1,39 млрд. грн. Аукцион пройдет 27 октября.
Согласно приватизационным условиям, новый собственник должен погасить задолженность ПКМЗ перед трудовым коллективом, госбюджетом и другими кредиторами (сейчас долги насчитывают более 500 млн грн), выполнить действующий коллективный договор и не допустить увольнения в течение определенного срока.
Кроме этого, покупателю необходимо инвестировать в модернизацию предприятия не менее 57 млн. грн. в течение трех лет, сохранить часть производства.
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