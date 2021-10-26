Шмыгаль объяснил, как теплопоставщики погасят часть долгов перед "Нафтогазом"

JOHANNA GERON/POOL/AFP via Getty Images

Задолженность по разнице между экономически обоснованным и установленным тарифами перед теплопоставщиками уже верифицирована и предприятия отрасли смогут получить компенсацию из государственного бюджета.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге во время рабочей поездки в Кропивницкий, сообщает "Укринформ".

"Есть задолженность по разнице в тарифах с 2016 года, когда государство брало на себя обязательства по возложенному социальному долгу. Эта разница сейчас верифицирована и из государственного бюджета будет отдана теплоснабжающим организациям", - сказал Шмыгаль.

По его словам, за счет полученных средств теплопоставщики смогут погасить часть своей задолженности перед НАК "Нафтогаз України" за потребленный газ. Правительственный чиновник подчеркнул, что это позволит предприятиям избавиться от накопленных долгов.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что по условиям меморандума с местными властями относительно стабильного прохождения отопительного сезона предполагается реструктуризация долгов населения на 3-5 лет. Он рассчитывает, что органы местного самоуправления активизируют работу с населением во избежание накопления новой задолженности.

Напоминаем:

8 сентября 2021 года правительство утвердило Методику определения задолженности по разнице в тарифах.

Документ дал возможность приступить к процедуре верификации объемов задолженности по разнице в тарифах в разрезе каждого предприятия в отдельности.

Кабинет Министров планирует перечислить предприятиям теплокоммунэнерго более 30 млрд. грн на компенсацию разницы между рыночным и установленным тарифами.