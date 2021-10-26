Как работает рынок земли и какие проблемы: главное из круглого стола
Вторник, 26 октября 2021, 17:35
Что показали первые сто дней после открытия рынка земли и с какими проблемными вопросами сталкиваются участники рынка, эти и другие вопросы обсудили во время круглого стола 26 октября.
Круглый стол по 100 дням работы рынка земли ЭП провела совместно с представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине и "Центром прикладных исследований".
Что обсудили на мероприятии:
- Что можно сказать по результатам первых 100 дней открытия рынка: оценка результатов, закономерны ли они?
- Готовы ли владельцы земли продавать, как хорошо они понимают земельное законодательство и чего боятся?
Что делает сделку дороже и почему услуги нотариусов настолько дороги сегодня?
- Почему продавцы паев должны платить налоги и кто понесет ответственность за неуплаченные налоги? Что говорит Налоговая и Нотариальная палата?
- Когда, наконец, будет пересмотрен вопрос определения экспертной денежной оценки, которая иногда аномальна и безосновательно повышает в разы размер налогов?
- Когда будет изменена процедура реализации земельных участков для садоводства и огородничества, приусадебных участков, которая с 1 июля значительно усложнилась?
Полная трансляция мероприятия - по ссылке.
Экономическая правда
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