С начала года Госфинмониторинг обнаружил подозрительные операции на 82 миллиарда
Госслужба финмониторинга за 9 месяцев 2021 года обнаружила подозрительные финансовые операции на 81,9 млрд грн.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
В течение 9 месяцев этого года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 933 материала (из них 612 обобщенных материалов и 321 дополнительный обобщенный материал).
"В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного УКУ, составляет 81,9 млрд гривен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ведомство особое внимание уделяет расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищению и присвоению государственных средств и имущества.
"Так, в течение 9 месяцев 2021 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 129 материалов (34 обобщенных материала и 95 дополнительных обобщенных материалов)", - добавили в правительстве.
В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением другого преступления, определенного УКУ, составляет 7,9 млрд гривен.
Также Госфинмониторинг, согласно законодательству, совместно с правоохранительными органами осуществляет меры, направленные на предотвращение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.
За 9 месяцев этого года служба направила в правоохранительные органы 83 материала (из них 66 обобщенных материалов и 17 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя.
Экономическая правда
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