С начала года Госфинмониторинг обнаружил подозрительные операции на 82 миллиарда

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Госслужба финмониторинга за 9 месяцев 2021 года обнаружила подозрительные финансовые операции на 81,9 млрд грн.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

В течение 9 месяцев этого года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 933 материала (из них 612 обобщенных материалов и 321 дополнительный обобщенный материал).

"В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного УКУ, составляет 81,9 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство особое внимание уделяет расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищению и присвоению государственных средств и имущества.

"Так, в течение 9 месяцев 2021 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 129 материалов (34 обобщенных материала и 95 дополнительных обобщенных материалов)", - добавили в правительстве.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением другого преступления, определенного УКУ, составляет 7,9 млрд гривен.

Также Госфинмониторинг, согласно законодательству, совместно с правоохранительными органами осуществляет меры, направленные на предотвращение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.

За 9 месяцев этого года служба направила в правоохранительные органы 83 материала (из них 66 обобщенных материалов и 17 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя.

Экономическая правда