Blue Origin Безоса и Sierra Space планируют построить собственную космическую станцию

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Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin и Sierra Space объявили о планах создания на низкой околоземной орбите космической станции Orbital Reef. Планируется, что станция заработает во второй половине этого десятилетия.

Об этом сообщается на сайте Blue Origin.

"Станция откроет следующую главу освоения и развития человеческого космоса, способствуя развитию живой экосистемы и бизнес-модели будущего.

Orbital Reef поддерживается лидерами космической отрасли и товарищами по команде, включая Boeing, Redwire Space, Genesis Engineering Solutions и Университет штата Аризона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Orbital Reef предоставит каждому возможность установить свой адрес на орбите.

"Это уникальное направление предложит клиентам в сфере исследовательских, промышленных, международных и коммерческих услуг конкурентоспособные услуги, которые им нужны, включая космический транспорт и логистику, космическое жилье, размещение оборудования", - добавили в компании.

Там добавили, что станция заработает во второй половине этого десятилетия.

Сообщается, что Orbital Reef будет работать как бизнес-парк смешанного использования в космосе.

"Orbital Reef обеспечит инфраструктуру, необходимую для масштабирования экономической деятельности и открытия новых рынков в космосе.

Космический транспорт многоразового использования и умный дизайн, сопровождающиеся передовой автоматизацией и логистикой, минимизируют затраты и сложность как для традиционных космических операторов, так и для новых, позволяя широчайшему кругу пользователей добиваться своих целей", - объясняют Blue Origin.

В компании добавили, что космическая станция будет иметь "открытую системную архитектуру", которая позволит множеству людей и клиентов использовать ее.

По данным Blue Origin, в список возможных пользователей вошли космические агентства, СМИ, туристические компании, предприниматели, инвесторы, технологические компании и многие другие.

Sierra Space - дочерняя компания Sierra Nevada Corporation.

Sierra Nevada Corporation - частная аэрокосмическая компания, специализирующаяся на модификации и интеграции летательных аппаратов, космических компонентов и систем и сопутствующих технологических продуктов для кибербезопасности и здравоохранения.

Компания заключает контракты с вооруженными силами США, НАСА и частными космическими компаниями.

Экономическая правда