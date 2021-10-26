Кафе и рестораны "красной" зоны потеряли треть оборота за неделю

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Заведения общепита, которые с 18 октября начали работать в "красной" зоне, сократили свою выручку на 34% за неделю.

Об этом говорится в исследовании компании по автоматизации кафе и ресторанов Poster.

Определенное падение наблюдалось в заведениях всех зон, но, прежде всего, речь идет о заведениях Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Одесской областей.

В случае введения "красного" уровня эпиднебезопасности заведения общепита будут работать только если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.

Выручка заведений в других зонах в этот период просела меньше – на 22%.

POSTER

Гости стали реже посещать заведения в "красной" зоне. Так, количество транзакций с 18 по 24 октября упало на 30% по сравнению с предыдущей неделей. В заведениях в других областях спад составил 17%.

Сократился также и средний чек. В заведениях красной зоны он снизился на 28%, в остальных областях — на 16%.

Исследование Poster базируется на неперсонализированных данных о продаже 7500 общепитов Украины в течение 18-24 и 11-17 октября 2021 года.

Напоминаем:

На 12 октября 15 областей Украины перешли в "оранжевую" зону эпидемической опасности.

На 25 октября в "красную" зону эпидемической опасности попали шесть областей, еще шесть регионов приблизились к "красной" зоне по показателям.

На заседании Кабинета министров ужесточились правила для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпиднебезопасности. Да, все пассажиры и водители межрегиональных перевозок должны иметь отрицательный ковид-тест или прививку.